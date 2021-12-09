Делегация Белоруссии в Крыму обошлась без государственных служащих

В Крыму встретили белорусскую делегацию участников Ливадийского форума. О визите белорусов в республику рассказал глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, сообщает РИА Новости.

«Делегация прибыла в Крым. В ее составе пять человек. Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума», — уточнил Чегринец.

В Симферополь прибыли политический обозреватель Александр Шпаковский, зампред общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, политолог Алексей Дзермант, глава политической партии «Союз» Сергей Лущ, а также аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Государственных служащих Белоруссии среди делегатов не нашлось.

Международный гуманитарный Ливадийский форум проводится в Крыму в седьмой раз. Он традиционно посвящен вопросам развития русского языка и его роли на постсоветском пространстве и в мире. Форум организован в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что признает Крым частью России фактически и юридически. Белорусский лидер несколько раз намекал на то, что собирается лично посетить Таврию, а в Москве уже готовы организовать его визит.

