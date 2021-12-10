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Россиянка отдохнула в Египте и возмутилась поведением местных мужчин

Российская туристка назвала курящих арабов главным разочарованием отдыха в Хургаде

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Российская туристка отдохнула на египетском курорте Хургада по горящей путевке, заплатив за пятидневный тур 19 тысяч рублей, и назвала ее главный подвох. О преимуществах и недостатках поездки она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, главной неожиданностью, которая неприятно разочаровала путешественницу, стал приезд на курорт большого количества местных мужчин. По ее словам, в выходные отель стал похож на деревню бедуинов.

«Курят они везде, от сигаретного дыма было не скрыться. Хорошо, что на пляж они не ходили, а обитали в основном у бассейна, поэтому скрыться от них можно было только там», — возмутилась поведением арабов россиянка.

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Еще одним минусом для туристки стало навязчивое требование чаевых со стороны персонала отеля. Девушка отметила, что денежное поощрение тут воспринимается как данность, в частности, обслуживающий персонал (уборщики, бармены и официанты) даже не пытаются быть отзывчивыми и угодить отдыхающим.

Тем не менее отпуском россиянка осталась довольна. Несмотря на то, что отель находился далеко от Хургады и «вообще какой-либо цивилизации», путешественница нашла другие преимущества. «Я проводила в воде по полдня ежедневно, любуясь красотами подводного мира», — поделилась девушка.

Ранее в декабре другая российская туристка отдохнула в пятизвездочном отеле в Хургаде и описала его фразой «старье примитивное». Так, женщина пожаловалась на чистоту и качество номеров.

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Дарья Рыбак
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