У древней девочки-скифа нашли рахит

Ученые Института истории материальной культуры РАН выявили рахит у скифской девочки, жившей в раннем железном веке. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Исследователи изучили мумифицированные останки ребенка с помощью микрофокусной рентгенографии. Изначально считалось, что тело принадлежало мальчику-подростку, поскольку рядом ученые нашли лук со стрелами и нож. Анализ ДНК и снимки черепа показали, что на самом деле это была девочка семи лет. Она происходила из популяции скотоводов, занималась физическим трудом и рано села на лошадь.

По состоянию костей ученые выяснили, что незадолго до смерти ребенок болел и голодал. Кроме того, были обнаружены признаки рахита — заболевания, возникающего из-за дефицита витамина D и выражающегося в повышенной ломкости и деформации костей. Девочка ела в основном растительную пищу и не употребляла мясо и молоко, но недостаток питания не связан с бедностью, а может объясняться возрастной или гендерной спецификой.