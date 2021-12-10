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Захарова заявила о провокации Украины в Керченском проливе

МИД России назвал провокацией действия корабля ВМС Украины «Донбасс» в Керченском проливе

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Действия корабля военно-морских сил (ВМС) Украины «Донбасс» в Керченском проливе — это провокация. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

По словам дипломата, исходя из заявлений, сделанных российскими силовыми структурами, становится понятно, что ситуация с украинским кораблем в азовских водах — это очередная провокация на море. «Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», — подчеркнула Захарова.

Ранее сенатор Совета Федерации Сергей Цеков также расценил действия украинского судна как провокацию. По его мнению, Украина внимательно отслеживала реакцию Москвы и приняла решение не предпринимать попытку прохода через пролив.

9 декабря стало известно, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу. Он отказывался выполнять требования изменить курс. Позже судно береговой охраны России призвало украинских моряков соблюдать российские законы, на что те ответили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив.

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Екатерина Андреева
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