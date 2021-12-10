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Киркоров снялся с тиктокерами в куртке космонавта за 375 тысяч рублей

Филипп Киркоров появился на публике в белой куртке из коллаборации Balenciaga и Nasa

Кадр: @fkirkorov_ofk.smolensk

Российский певец Филипп Киркоров появился на публике в одежде люксового бренда Balenciaga за сотни тысяч рублей. Ролик появился на его странице в TikTok.

Поп-исполнитель снялся с популярными российскими тиктокерами для рекламы своей новой песни под названием «Раненый», которая является саундтреком к фильму «Елки 8». На размещенных кадрах знаменитость запечатлели в образе космонавта: широких брюках серого цвета и оверсайз-куртке из коллаборации Balenciaga и космического агентства НАСА.

Известно, что стоимость упомянутой верхней одежды составляет 3850 фунтов стерлингов (375 тысяч рублей). Свой образ Киркоров дополнил белыми кедами и серебристой бейсболкой. «Тяжелый люкс в действии. Последняя коллекция Balenciaga. Limited edition — только у меня!» — пояснил он в одном из видео.

В августе певец Филипп Киркоров посетил музыкальную премию «Новая Волна» в надувном жилете Louis Vuitton за 262 тысячи рублей. Папарацци засняли поп-исполнителя в безрукавке с монограммой бренда, дизайн которого напоминает накачанные воздухом подушки. Верхняя одежда выполнена из прозрачного пластика и канвы.

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Майя Пономаренко
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Киркоров снялся с тиктокерами в куртке космонавта за 375 тысяч рублей
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