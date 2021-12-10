Мать выдала себя за дочь, обогатилась на 1,8 миллиона рублей и пошла под суд

В США 48-летняя мать два года выдавала себя за собственную 22-летнюю дочь, незаконно обогатилась более чем на 25 тысяч долларов (более 1,8 миллиона рублей) и пошла под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Лора Оглсби жила с дочерью Лорен Эшли Хейс в штате Арканзас, но в 2016 году переехала в Миссури, и с тех пор они не общались. На новом месте американка выдала себя за дочь. Под личностью Хейс она встречалась с мужчинами и устроилась работать в библиотеку. В том же году женщина оформила карту социального страхования на имя дочери, а потом использовала ее, чтобы получить водительские права.

В 2017 году Оглсби воспользовалась именем Хейс, чтобы поступить в Юго-западный баптистский университет в Миссури, и подала заявку на материальную помощь. В итоге она присвоила в общей сложности 17 520 долларов (почти 1,3 миллиона рублей) в качестве гранта на обучения, денег на книги и другие расходы.

Подлог вскрылся только в 2018 году. В то время Оглсби жила у семейной пары, которая забрала ее из женского приюта, где женщина якобы скрывалась от домашнего насилия. Предоставившие мошеннице жилье супруги рассказали, что даже не подозревали, что их постоялице 48 лет, потому что она выглядела и вела себя как 22-летняя девушка.

В том же году полицейским удалось выйти на след Оглсби и задержать ее. Женщина признала себя виновной. Суд уже обязал ее выплатить незаконно полученные деньги университету и возместить ущерб дочери за кражу личности. Кроме того, мошеннице может грозить до пяти лет тюремного заключения.

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