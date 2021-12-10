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55-летняя голливудская актриса вышла в свет в облегающем наряде с декольте

Холли Берри посетила премию People’s Choice Awards в черном комбинезоне с пайетками

Фото: @halleberry

Голливудская актриса Холли Берри посетила премию People’s Choice Awards в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

55-летняя знаменитость вышла в свет с собранными волосами в черном облегающем комбинезоне с молнией и глубоким декольте, который полностью покрыт пайетками. В качестве обуви Берри выбрала серебристые туфли-лодочки на каблуках бренда Jimmy Choo. Ее образ дополнили серебристые серьги и кольца.

Публикация набрала больше 225 тысяч лайков. Поклонники принялись обсуждать внешний вид актрисы и писать ей комплименты в комментариях. «Во-первых, на премии ты выглядела просто невероятно. Во-вторых, ты — самая настоящая икона», «Все еще самая красивая женщина на планете», «Сексуально!», «Ты просто сногсшибательна, Холли!» — высказывались они.

В сентябре Холли Берри пришла на церемонию открытия музея в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Звезду запечатлели вместе с возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом. На размещенных кадрах Берри позирует в коротком платье черного цвета, с рукавами-фонариками и глубоким декольте.

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Айсель Эюбова
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55-летняя голливудская актриса вышла в свет в облегающем наряде с декольте
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