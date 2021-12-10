Украина попросила партнеров обменяться разведданными

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев просит своих партнеров обменяться разведданными, а также о поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает газета Telegraph.

«Он заявил, что Украина обращается к партнерам для обмена разведданными высокого уровня, а также поставок систем ПВО и противоракетных систем — в этих областях, по его словам, Россия имеет ключевое преимущество», — говорится в публикации.

К каким именно государствам обратилась Украина с этим запросом и были ли согласованы поставки, не сообщается.

Кулеба вновь высказался о «Северном потоке-2». По его словам, угроза остановки газопровода неэффективна для «сдерживания» России, необходим трехступенчатый пакет, который включает политическую и военную помощь, а также санкции.

Ранее глава МИД Украины заявил, что прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина сделали возможными «сдерживание» России и «деэскалацию».

