Доставлявший еду курьер в российском городе развращал в лифте школьниц

В Краснодаре курьер, доставлявший еду, стал удовлетворять свои сексуальные потребности в лифте перед двумя школьницами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, испугавшиеся девочки рассказали о случившемся родителям. Взрослые незамедлительно обратились в полицию.

Оперативникам дети рассказали о подозрительном мужчине. В скором времени личность 24-летнего извращенца удалось установить.

Уже возбуждено уголовное дело. Доставщик еды сейчас задержан, по ходатайству следователя он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина, обвиняемый в развращении несовершеннолетней девочки в лифте торгового центра на северо-западе Москвы, взят под стражу. Девочка сразу же рассказала о случившемся родителям, и они обратились в полицию. Правоохранители задержали 23-летнего молодого человека.