Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Доставлявший еду курьер в российском городе развращал в лифте школьниц

В Краснодаре курьер стал удовлетворять свои сексуальные потребности в лифте перед детьми

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В Краснодаре курьер, доставлявший еду, стал удовлетворять свои сексуальные потребности в лифте перед двумя школьницами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, испугавшиеся девочки рассказали о случившемся родителям. Взрослые незамедлительно обратились в полицию.

Оперативникам дети рассказали о подозрительном мужчине. В скором времени личность 24-летнего извращенца удалось установить.

Уже возбуждено уголовное дело. Доставщик еды сейчас задержан, по ходатайству следователя он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина, обвиняемый в развращении несовершеннолетней девочки в лифте торгового центра на северо-западе Москвы, взят под стражу. Девочка сразу же рассказала о случившемся родителям, и они обратились в полицию. Правоохранители задержали 23-летнего молодого человека.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Сокуров рассказал о споре с Путиным насчет межнациональных конфликтов
В Индии испытали ракету для Су-30МКИ
Матч РПЛ отменили
Модель приняла двойную дозу контрацепции по совету аптекаря и попала в больницу
Соратник «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова вышел по УДО
В небе над Москвой заметили редкое природное явление
Генерала российской таможни отдадут под суд за взятку в два миллиона рублей
Рост цен в США побил рекорд
Тихановская упрекнула Запад в отсутствии серьезного давления на Минск
В Госдуме предложили ввести новогоднюю пенсию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter