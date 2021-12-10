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Модель приняла двойную дозу контрацепции по совету аптекаря и попала в больницу

У плюс-сайз-модели развился вагиноз из-за ошибочной дозы экстренной контрацепции

Фото: @lucybennettmodel

Плюс-сайз-модель раскрыла опасные для жизни последствия приема ошибочной дозы экстренной контрацепции. Ее историю приводит Refinery 29.

Жительница Лондона Люси Беннет (Lucy Bennett) рассказала, что боялась забеременеть после незащищенного полового акта, поэтому отправилась в аптеку, где фармацевт порекомендовал ей двойную дозу противозачаточного препарата. По словам женщины, аптекарь заявил, что она чересчур полная, и по этой причине посоветовал принять дополнительную таблетку контрацепции.

Героиня материала призналась, что через несколько часов после принятия средства у нее началась преждевременная менструация с обильным кровотечением, а также сильные боли внизу живота. Кроме того, у нее развились молочница и вагиноз (инфекционное заболевание, вызванное дисбалансом микрофлоры влагалища). Беннет терпела дискомфорт на протяжении недели, однако затем решила обратиться за помощью и попала в больницу.

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Врач, которая обследовала британку, объяснила, что фармацевт прописал неверную дозу экстренной контрацепции, в результате чего у нее случилась передозировка. Медик также отметила, что не существует клинических доказательств того, что женщинам с весом более 70 килограммов необходимо принимать две таблетки препарата.

Манекенщица решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь других девушек от возможных последствий подобных вмешательств. «Я хочу, чтобы полные девушки не чувствовали себя ущемленными, если некоторые медицинские работники считают их жирными. Знайте, что вы такие же пациенты, как и худые женщины», — заключила она.

В июле мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида. Жительница Южной Каролины Эшли Чеффен (Ashley Cheffen) поделилась историей, произошедшей с ней в салоне красоты Posh. По ее словам, она зашла в заведение, села в педикюрное кресло и стала ожидать мастера. Когда последняя явилась и посмотрела на ноги Чеффен, то тут же встала и ушла, не сказав ни слова.

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Майя Пономаренко
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