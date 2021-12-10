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Акции Moderna рухнули

Акции Moderna рухнули на 14 процентов из-за слабой эффективности прививки от гриппа

Фото: Gretchen Ertl / AP

Акции фармацевтической компании Moderna в ходе торгов в пятницу, 10 декабря, рухнули на 14,06 процента, с 272,21 до 233,95 доллара за штуку, после обнародования результатов эффективности сезонной прививки от гриппа, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Позже стоимость скорректировались до 247,93 доллара.

Уровень антител после вакцинации от гриппа препаратом Moderna оказался примерно на одном уровне с французской вакциной Sanofi Fluzone HD, сообщает Bloomberg. «Рынок искал препарат с большей эффективностью», — написал аналитик Morgan Stanley Мэтью Харрисон.

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Ранее аналитики предсказывали, что вакцина от гриппа может стать новым источником дохода для Moderna, которая специализируется только на выпуске препаратов от коронавируса. В случае успешных испытаний они ожидали быстрого одобрения со стороны регулирующих органов, однако из-за слабых результатов планы пришлось отложить. Следующие промежуточные результаты исследований будут опубликованы в начале 2022 года.

В начале ноября акции Moderna рухнули более чем на 20 процентов после новостей о том, что конкурент Pfizer выпустил таблетку от коронавируса с 89-процентной эффективностью. Бумаги компании подешевели до 224 долларов.

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Платон Щукин
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