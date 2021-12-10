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Москалькова выступила за изменение закона о СМИ-иноагентах

Татьяна Москалькова: закон о СМИ-иноагентах требует корректировки и уточнения

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Закон об иностранных агентах требует корректировки и уточнения, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.

16 ноября члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) направили в Госдуму законопроект о поправках к закону о СМИ-иноагентах. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что со стороны Совета были направлены два законопроекта, один из них содержит поправки к закону о физических лицах, а второй — к закону о некоммерческих организациях.

Члены СПЧ предложили властям предупреждать физические лица и некоммерческие организации о том, что их могут внести в реестр, и дать им возможность в течение трех месяцев исправиться. В этот период журналисты и СМИ могли бы направить в уполномоченный орган мотивированный ответ и предпринять действия для устранения оснований для включения в список. Также в Совете выступили за то, чтобы физлица, которые уже признаны иноагентами, не маркировали личную информацию — комментарии, посты о частной жизни и фотографии.

В конце августа представители ряда СМИ написали открытое обращение к российским властям, попросив отменить закон об иноагентах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что закон об иноагентах не может быть отменен, однако допустил его корректировку.

Дарья Кучерявых
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