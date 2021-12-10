Капитан задержанного в Польше судна опроверг обвинения в пьянстве

Капитан российского сухогруза «Руслана» Виталий Васильев рассказал, что алкотестер польских пограничников, которые задержали судно, был неисправен. По этой причине все обвинения в пьянстве, представленные польской стороной, несправедливы. Слова Васильева приводит РЕН ТВ.

«У нас на судне тоже есть алкотестер. Я его принес, при этих пограничниках в трубочку подул, он показал ноль. Но это никуда не занесено, ни в какие документы», — заявил капитан. Он добавил, что все моряки были трезвы.

По данным польских властей, в ночь на 4 декабря судно под российским флагом следовало из Клайпеды в Северный порт Гданьска, покинуло фарватер и перестало отвечать на вызовы. Экипаж сухогруза также проигнорировал звонки капитана порта.

По информации пограничников, сухогруз нарушил маршрут, двигаясь близко к берегу. Позже они заявили, что экипаж был пьян. Позднее гендиректор судоходной компании «Трансфлот», которой принадлежит сухогруз, подтвердил, что моряки были нетрезвы. При этом он опроверг данные о том, что судно отклонилось от курса.