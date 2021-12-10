В сети вспомнили «Старые песни о главном» 25-летней давности и восхитились

Пользовательница Twitter под ником @_rschn опубликовала кадры из шоу «Старые песни о главном», которое вышло в эфир в 1995 году. Кадры 25-летней давности восхитили многих юзеров сети и напомнили им о лучших моментах детства, а у некоторых вызвали ностальгию.

Автор твита рассказала, что решила пересмотреть в новогодние праздники телешоу «Старые песни о главном». Девушка опубликовала несколько скриншотов из передачи, на которых российские звезды были запечатлены в образах для шоу, причем каждый из образов был подписан. К примеру, певец Филипп Киркоров оказался шабашником с юга, Гарик Сукачев — досрочно освобожденным, Наташа Королева — дочерью председателя, Леонид Агутин — шофером грузовика, а Лариса Долина — заведующей сельпо.

Автор поста также предложила пользователям выбрать наиболее близкого им по духу персонажа. «Я чур разбитная разведенка Лада Дэнс!» — прокомментировала @_rschn свою публикацию.

«А я пасечник-пенсионер. Вот время было. Мне 6 лет. Семья еще только начала распадаться, но не так ощутимо. Дед и бабушка живы. Сырокопченая колбаса была вкусной, пили из бабушкиного хрусталя. На горку бегали кататься до посинения», — поделился воспоминаниями @colavanga.

«Хотела бы я сказать, что воспоминания разблокированы, но у меня папа каждый Новый год все части любит пересмотреть и просто не дает мне это забыть», — отметила @Alissa_Mirra. «Потянула ностальгическую мышцу», — добавила @foeqy.

«Я обожаю до сих пор эту новогоднюю затею. Она лучше любого огонька и рождественских встреч вместе взятых», — поделилась @Inessa. В комментариях многие также назвали выпуск, скриншоты из которого были опубликованы в посте, лучшим за всю историю передачи. Некоторые пользователи рассказали о том, какие другие новогодние шоу с участием российских звезд они любили в детстве.

Шоу «Старые песни о главном» — цикл музыкальных фильмов ОРТ, которые выходили с 1995 по 2001 год в новогодние праздники. Авторами проекта были гендиректор Первого канала Константин Эрнст и журналист Леонид Парфенов.

Передачи представляли собой мюзиклы с участием известных артистов эстрады. Мюзиклы состояли из перепевов советских и зарубежных песен, популярных в СССР. Каждый выпуск представлял собой отдельный сюжет, описывающий определенную эпоху отечественной истории.