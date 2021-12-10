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Двух россиян обвинили в похищении наркоманов и алкоголиков

В Оренбургской области задержаны похищавшие наркоманов и алкоголиков россияне

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Оренбургской области задержаны двое россиян, обвиняемые в похищении людей. Об этом в пятницу, 10 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, задержанные по договоренности с родственниками совершали похищения страдавших алкогольной и наркотической зависимостью россиян и насильно перевозили их в свой реабилитационный центр. Там их избивали и применяли моральное и психологическое давление. Пообщаться с близкими они могли лишь один раз в неделю под строгим контролем персонала.

Через центр подозреваемых прошло свыше 20 человек. Полицейские установили, что никто из сотрудников реабилитационного центра не имел необходимого медицинского образования. МВД возбудило уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

23 марта 2020 года сообщалось, что Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест полковника МВД за помощь наркоману.

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Владимир Седов
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