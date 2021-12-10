Иммунолог допустил адаптацию COVID-19 к передаче половым путем

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок допустил в разговоре с «Лентой.ру», что коронавирус может научиться передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через кровь или путем половой близости.

Изначально респираторные коронавирусы человека прикреплялись с помощью рецепторов за белки клеток эпителия, но пандемия COVID-19 началась, когда в результате мутации коронавирус приобрел способность цепляться за другой белок, который называется рецептор АПФ, объяснил врач-иммунолог.

Теоретически мутации COVID-19 могут привести к тому, что он будет цепляться и за другие белки, считает Болибок, в частности, CD4, который является рецептором к ВИЧ. Если это случится, то коронавирус сможет адаптироваться к заражению T-лимфоцитов, отвечающих за иммунитет, из-за чего вирус будет пожизненно находиться в организме человека, объяснил врач-иммунолог.

В таком случае вирус сможет распространяться и прежним способом, и новым, либо вообще потеряет возможность распространяться воздушно-капельным путем, предположил Болибок.

«То есть если вирус приобретет свойство заражать Т-лимфоцит через CD4-рецептор, он внутри человека может эти клетки заражать, а передаваться от человека человеку он уже не сможет, так как у нас на эпителии дыхательных путей нет этого рецептора CD4. Почему СПИД по воздуху не передается? Потому что на эпителиальных клетках нет рецептора CD4, а из крови в кровь он передается. То есть у коронавируса может сам рецептор измениться в результате мутаций, и он приобретет свойство передаваться, например, половым путем», — предположил врач-иммунолог.

Ранее Болибок предположил, что самая опасная мутация COVID-19 возникнет в том случае, если он скрестится с ВИЧ и научится атаковать T-лимфоциты, то есть клетки иммунной системы. Это приведет к тому, что заразившийся человек в принципе не сможет выздороветь.