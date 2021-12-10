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Мужчина показал легкий способ оторвать клейкий ценник с подарка

Блогер избавился от наклейки с ценой на подарке с помощью раскаленного гриля

Кадр: @tony.zak | TikTok

Блогер показал лайфхак, с помощью которого он срывает ценники с подарков, и прославился в соцсетях. Соответствующий ролик появился на его странице в TikTok.

Пользователь сети с никнеймом @tony.zak опубликовал видео, чтобы продемонстрировать способ оторвать наклейку с этикетки вещи, которую он планирует презентовать родственникам или друзьям. На размещенных кадрах мужчина кладет картонную бирку на раскаленный гриль и через 20 секунд с легкостью отрывает клейкий слой.

По словам юзера, таким образом ему удается избавиться от ценника на подарке, не испортив внешний вид этикетки. «Теперь вы можете дарить дешевые подарки. Надеюсь, я сэкономил ваши деньги», — подписал он пост, который стал вирусным и набрал более четырех миллионов просмотров.

Зрители удивились смекалке блогера и поблагодарили его за совет в комментариях. «Господи, ты гений», «Я в шоке, никогда бы не додумалась», «Спасибо!», «Теперь мне не придется тратиться», «Как ты додумался до такого? Но все равно спасибо», «Просто гений», — высказывались они.

Ранее в декабре россияне перечислили самые неудачные подарки на Новый год. По данным опроса, который провел сервис SuperJob, самыми неудачными оказались «ненужные» предметы гардероба: футболки, халаты и носки. К такому выводу пришли пять процентов респондентов.

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Майя Пономаренко
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