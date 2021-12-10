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Белый дом заявил о «некоторой доле скептицизма» к заявлениям России по Донбассу

Белый дом: США с некоторой долей скептицизма воспринимают заявления РФ по Донбассу
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Michael Reynolds/ Globallookpress.com

Белый дом с «некоторой долей скептицизма» воспринимает заявления России по ситуации в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь администрации американского президента Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала слова российского лидера Владимира Путина о том, что события на востоке Украины напоминают геноцид.

По словам представителя Белого дома, Россия осуществляет «дезинформацию по всему миру» и в странах восточного фланга НАТО, а также занимается эскалацией риторики.

«К сожалению, как я уже говорила, я не являюсь пресс-секретарем Кремля, я бы воспринимала слова с некоторой долей скептицизма», — заключила Псаки.

Ранее президент России Владимир Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе. «Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду», — сказал глава государства. По его словам, здесь необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия.

Марина Совина
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