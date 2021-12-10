На Кипре открылась выставка картин «Моя Родина» в честь Дня Конституции России

В Никосии, столице Кипра, открылась выставка картин «Моя Родина», приуроченная ко Дню Конституции России. Экспозиция появилась в «Русском доме на Кипре», пишет ТАСС в пятницу, 10 декабря.

На выставке представлены 39 работ, которые отобрала Ассоциация художников Средиземноморья. Отмечается, что это девятая по счету выставка, которую ассоциация организует на Кипре. «Примерно 80 процентов картин принадлежит кисти новых авторов по сравнению с предыдущей выставкой», — заявил один из организаторов выставки, вице-президент ассоциации Михаил Эбаноидзе.

Также в рамках мероприятий ко Дню Конституции в «Русском доме на Кипре» прошло заседание Координационного совета российских соотечественников Кипра, одной из задач которого является оказание помощи неимущим и нуждающимся гражданам. Организация ранее также приняла участие в установке бюста Федора Достоевского в Никосии.

День Конституции России отмечается 12 декабря.

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