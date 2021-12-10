В Барнауле открылась выставка рисующей ногами художницы

В Барнауле в павильоне современного искусства «Открытое небо» открылась персональная выставка художницы Руфины Масловой, рисующей ногами. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

Как пишет «Катунь 24», большую часть работ Масловой составляют изображения цветов и животных, однако на выставке присутствуют еще и пейзажи.

У Масловой врожденное заболевание «артрогрипоз нижних и верхних конечностей», при котором не до конца развиваются суставы, однако ей удается рисовать. Художница использует разные техники, пишет маслом и рисует карандашом. Заниматься творчеством она начала в 2021 году.

Помимо живописи, девушка увлекается бочча — это паралимпийский вид спорта с мячом, в котором нужно расположить свои мячи ближе к специальному белому мячу, при этом разрешается выбивать снаряды соперника. Недавно Маслова выиграла медаль на этапе Кубка России по бочча.

Выставка Руфины Масловой продлится до 10 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Казани откроется творческая инклюзивная студия «Дети Ау», в которой будут проводить занятия по таким направлениям, как музыка, анимация, ИЗО и кино. Работа с детьми уже проводится в рамках различных мероприятий, которые организует АНО «Школа для всех». Инклюзивная студия их объединит.