МИД обвинил США в усугублении токсичных отношений с Россией

Вместо налаживания отношений с Москвой США усугубили ситуацию, проведя завуалированную высылку российских дипломатов. Об этом заявил на брифинге замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передает ТАСС.

Дипломат обвинил Вашингтон в создании токсичной атмосферы в двустороннем взаимодействии с Москвой. «Хотя американцы декларировали намерение снимать раздражители на двустороннем треке, реальные шаги на этом направлении пока ограничились возвращением послов в столицы аккредитации», — заключил он.

Рябков подчеркнул, что российская сторона готова пойти на обнуление дипломатических претензий, если США сделают шаг навстречу. «Мы это предлагаем американцам уже много месяцев, но не встречаем конструктивного отклика», — рассказал он.

Ранее замглавы МИД заявил, что Россия предложила США заморозить их требования по визовым вопросам и работе посольств, чтобы продолжить консультации по данной теме. По словам дипломата, консультации возобновятся, если Москва получит от Вашингтона «некий отклик».