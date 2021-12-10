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Украинских пограничников наказали за тайный выезд Саакашвили из страны

Тайный отъезд Саакашвили с Украины в Грузию повлек наказание для украинских пограничников

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

На Украине завершили расследование тайного отъезда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из страны. По его результатам несколько сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) получили дисциплинарные взыскания, а для некоторых итоги проверки повлекли начало уголовного преследования сообщили в «Украинской правде».

«По результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщил спикер украинской погранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что в состав обвиненных вошли лица из руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления.

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«[Дела некоторых сотрудников] направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по данному факту», — отметил Демченко. Прочих деталей наказания представитель пограничников не раскрыл. Также неизвестно, был ли в итоге установлен факт незаконного выезда Саакашвили с Украины через государственную границу.

Саакашвили в начале октября был задержан в Грузии, где ему предъявлено несколько обвинений и заочно вынесено несколько приговоров суда. Политик попал на родину тайно, по некоторым данным, он пересек границу в трейлере с молочными продуктами, который прибыл в грузинский порт Поти из украинского города Черноморска.

Из тюрьмы объявившего голодовку Саакашвили перевели в больницу. Там он начал забастовку против приема лекарств, однако, когда ему разрешили принимать посетителей, свернул ее. Его мать назвала состояние сына «очень подавленным».

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Дмитрий Настасьев
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