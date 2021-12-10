Украинских пограничников наказали за тайный выезд Саакашвили из страны
На Украине завершили расследование тайного отъезда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из страны. По его результатам несколько сотрудников Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) получили дисциплинарные взыскания, а для некоторых итоги проверки повлекли начало уголовного преследования сообщили в «Украинской правде».
«По результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщил спикер украинской погранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что в состав обвиненных вошли лица из руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления.
«[Дела некоторых сотрудников] направлены соответствующему органу досудебного расследования, которым открыто уголовное производство по данному факту», — отметил Демченко. Прочих деталей наказания представитель пограничников не раскрыл. Также неизвестно, был ли в итоге установлен факт незаконного выезда Саакашвили с Украины через государственную границу.
Саакашвили в начале октября был задержан в Грузии, где ему предъявлено несколько обвинений и заочно вынесено несколько приговоров суда. Политик попал на родину тайно, по некоторым данным, он пересек границу в трейлере с молочными продуктами, который прибыл в грузинский порт Поти из украинского города Черноморска.
Из тюрьмы объявившего голодовку Саакашвили перевели в больницу. Там он начал забастовку против приема лекарств, однако, когда ему разрешили принимать посетителей, свернул ее. Его мать назвала состояние сына «очень подавленным».