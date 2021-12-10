Россия заплатит за строительство заводов в Египте

С 2022 года Россия начнет финансирование строительства собственной промышленной зоны в Египте, а позднее такой механизм могут распространить и на другие страны. Об этом на форуме «Сделано в России» рассказал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, передает РИА Новости.

По его словам, также достойной рассмотрения представляется идея заплатить за строительство заводов в Узбекистане, который кажется привлекательным местом, если говорить о ближнем зарубежье. Ранее начало строительства промзоны в Египте намечалось на 2020 год, но из-за пандемии сроки пришлось передвинуть.

Межправительственное соглашение о создании на востоке египетского Порт-Саида особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских резидентов страны заключили в 2018 году. Полностью проект хотят реализовать за 13 лет. Планируется, что компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы и особый налоговый режим.

В марте этого года Всемирный банк раскрыл данные о задолженности стран перед другими государствами по состоянию на конец 2019 года. На Египет на тот момент приходилось более половины всего долга африканских стран России — 495,5 миллиона долларов из 973 миллионов.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин рассказал, что Москва списала африканским странам долги на общую сумму 20 миллиардов долларов. Срок, в который проходило такое списание, глава государства не уточнил.