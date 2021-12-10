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Автор песен для «Любэ» сравнил Москву с Парижем и Лондоном

Автор текстов песен «Любэ» Шаганов назвал преимущества Москвы перед европейскими столицами

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский поэт, автор текстов песен популярной музыкальной группы «Любэ» Александр Шаганов сравнил Москву с европейскими столицами. Своим мнением он поделился с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Шаганова попросили назвать преимущества Москвы перед крупными европейскими городами. По словам поэта, Париж, Лондон, Барселона и Рим отличаются красивой архитектурой. Однако Шаганову больше нравится атмосфера российской столицы.

«Москва для меня остается городом гораздо более теплым, понятным и душевным. Все равно я там себя ощущаю туристом, а здесь я дома, свободен, и "я иду, Шаганов, по Москве". Мне больше нравится здесь», — отметил поэт.

Шаганов также назвал свои любимые районы столицы. К ним он отнес Таганку и Воробьевы горы. С первым у поэта связаны воспоминания из детства, а прогулки по второму вдохновляют.

Ранее российский музыкант, один из основателей рок-группы «Ария» Валерий Кипелов заявил, что Москва отличается от других городов ритмом жизни. Он назвал российскую столицу деловой, суетной и торопливой, отметив, что предпочитает проводить время в нецентральном спокойном районе.

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