Ирина Шейк решила избавиться от квартиры в США

Российская супермодель Ирина Шейк решила избавиться от квартиры в Нью-Йорке. Работающая преимущественно в США знаменитость оценила недвижимость в 8,2 миллиона долларов, сообщает Realtor.com.

Сама Шейк приобрела квартиру в 2016-м за 6 миллионов долларов, отмечает издание. Неизвестно, жила ли она там в принципе — вскоре после заключения сделки апартаменты с двумя спальнями были выведены на рынок аренды. Съемщикам предлагалось платить по 19,99 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей по текущему курсу) в месяц за право проживания в элитной квартире.

Общая площадь выставленного на продажу объекта — почти 186 квадратных метров. Уникальная особенность апартаментов — наличие просторной террасы, с которой открывается вид на реку Гудзон. В жилом комплексе всего 91 квартира, для резидентов работают бассейн, фитнес-зал и фреш-бар.

Ранее в декабре Ирина Шейк вышла в свет в обнажающем грудь топе и была обругана в сети. Она явилась на премьеру фильма «Аллея кошмаров» в Нью-Йорке в темно-сером брючном костюме в полоску в сочетании с кожаным топом. Фанаты сочли наряд слишком экстремальным.