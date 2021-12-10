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Ценам на жилье в России предрекли снижение

Эксперт по недвижимости Бендриков: в 2022 году цена «квадрата» может снизиться на 5-7%

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В 2022 году стоимость квадратного метра жилья в России может снизиться или остаться на прежнем уровне. К таким выводам пришли эксперты рынка недвижимости, сообщает телеканал «360».

По словам специалистов, на данный момент из-за низких ставок по ипотеке стоимость квартир достигла пикового значения. Причиной возможного снижения цен назвали будущий рост ключевой ставки. «В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на пять-семь процентов либо останется такой же, какая она есть», — предрек эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

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По словам экспертов, стоимость «квадрата» снижается по мере повышения ипотечной ставки. На цены также влияет валюта. Специалисты заметили уменьшение стоимости вторичного жилья, однако на первичном рынке застройщики пытаются удержать прежние показатели — продают объекты с завершенным ремонтом и мебелью.

Ранее эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский предупредил, что на московском рынке аренды почти не осталось квартир со ставкой до 30 тысяч рублей в месяц. В регионах цены ниже, однако дешевые варианты быстро находят арендаторов. Он также отметил, что стоимость аренды жилой недвижимости в России будет расти на семь-десять процентов в год.

Нина Ташевская
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