Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Президент Владимир Путин 10 декабря проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России, его анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В течение дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе. Он отметил, что любые незначительные провокационные действия могут привести к довольно серьезным последствиям, о чем неоднократно говорил глава государства.