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Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Пресс-секретарь Песков: 10 декабря Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент Владимир Путин 10 декабря проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России, его анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В течение дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил пресс-секретарь президента России.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе. Он отметил, что любые незначительные провокационные действия могут привести к довольно серьезным последствиям, о чем неоднократно говорил глава государства.

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Никита Абрамов
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