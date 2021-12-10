В Совфеде объяснили инцидент с кораблем «Донбасс» у Керченского пролива

Инцидент у Керченского пролива с украинским кораблем «Донбасс», попытавшимся войти в российские территориальные воды, — часть системной политики провокаций в отношении России, которой придерживается Киев. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это целенаправленная политика украинского государства, которое ищет конфликтных ситуаций, провоцирует», — объяснил Джабаров. Он отметил, что попытка корабля ВМС Украины приблизиться к границам России может быть не согласована с позицией западных союзников Киева: «Это может быть их самодеятельность, но она чревата, — я думаю, они это понимают».

При этом он подчеркнул, что ВМС Украины вовремя остановились, поскольку Россия не раз предупреждала — и устами президента, и Минобороны, — что больше не потерпит подобных вещей. «Как было, когда британский корабль вошел в воды Крыма», — добавил он.

В четверг, 9 декабря, корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу. Некоторое время он не реагировал на требования развернуться, затем все-таки сменил курс. При этом украинские моряки заявили, что несмотря на нарушение территориальных вод России в Керченский пролив они входить не собирались.

В Кремле назвали инцидент провокацией и заявили, что подобные действия вредны и могут привести к очень серьезным последствиям.