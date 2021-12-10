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В Госдуме высказались о сравнении Путиным происходящего в Донбассе с геноцидом

Депутат Чепа: проведение Киевом русофобской политики способствует геноциду в Донбассе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Зампредседателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что согласен с утверждением президента России Владимира Путина о том, что происходящее в Донбассе можно сравнить с геноцидом. Его слова приводит RT.

«Идет откровенное уничтожение собственного народа. Людям не платят зарплаты, их изолируют, не дают развиваться экономически, перекрывают воду, электричество», — высказался депутат.

Он напомнил об обстрелах в регионе, которые препятствуют спокойной жизни граждан и, кроме того, являются борьбой против собственного народа. Вместе с тем невыполнение Киевом минских договоренностей, а также проведение русофобской политики лишь способствуют геноциду, заключил Чепа.

Ранее Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе. По его словам, здесь необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия. «Но они должны отражать реалии происходящих событий. Давайте подумаем», — сказал он.

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Юлия Ямпольская
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