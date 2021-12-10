Эпидемиолог рассказал о способе избежать тяжелое течение коронавируса

Вакцинация от коронавируса снижает количество случаев с тяжелым течением заболевания и летальным исходом, рассказал заместитель директора по научной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, пишет ТАСС.

По его словам, количество инфицированных не падает, но в разы снизилось число случаев с тяжелым течением COVID-19. Дедков добавил, что снижается количество смертей среди зараженных коронавирусом.

«Это как раз эффект вакцинации. Может быть, вакцина и не защищает полностью, но тем не менее, когда человек инфицируется, у него заболевание протекает легче», — подчеркнул он. Эпидемиолог добавил, что антитела не могут работать со 100-процентной эффективностью, но прививка — способ избежать попадания на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

Дедков назвал уровень вакцинации в России недостаточным. Он напомнил, что в формировании коллективного иммунитета играет роль общий показатель привитых по стране.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что обязательную вакцинацию от коронавируса для россиян старше 60 лет необходимо ввести на федеральном уровне.