Зеленский заявил о сохранении вероятности госпереворота на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди, готовившие в Украине государственный переворот, не изменили свои планы. Об этом он сообщил в интервью ведущей телеканала «1+1» Наталье Мосейчук.

«О таких вещах нельзя говорить. У людей глобальные планы не изменились. Я думаю, что некоторые люди получили коммуникацию со стороны наших партнеров, получили сигналы. Думаю, немного изменили свои планы», — сказал он. По словам украинского лидера, Киев получал информацию о попытках внутренней дестабилизации благодаря сотрудничеству с США.

В то же время Зеленский отметил, что граждане Украины не поддерживают такое возможное развитие событий. Он также подчеркнул, что власти тщательно следят за ситуацией.

26 ноября Зеленский на пресс-конференции заявил, что, согласно полученной им информации, в стране 1 декабря планируется госпереворот, к чему причастен олигарх Ринат Ахметов. По словам Зеленского, окружение бизнесмена пытается втянуть его в войну с государством. Сам Ахметов назвал это абсолютной ложью. На акцию протеста в центре Киева 1 декабря вышли несколько сотен человек.