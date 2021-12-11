Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британия призвала «страны свободного мира» искать альтернативы российскому газу

Глава МИД Британии призвала «страны свободного мира» искать альтернативы российскому газу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Краткосрочные решения», которые принимали «страны свободного мира», чтобы получить дешевые источники энергии, в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, призвав искать альтернативы российскому газу. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

«Мы не можем вновь повторить эту ошибку», — подчеркнула глава британского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что намерена провести работу с партнерами, «чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа».

Ранее 7 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена снижать цену на газ для Греции. Представитель президента России отметил, что цены на природный газ в рамках действующих договоров стабильные и определяются формулами, привязанными к нефти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Сокуров назвал доносом просьбу властей Чечни проверить его спор с Путиным
Британия призвала «страны свободного мира» искать альтернативы российскому газу
Россияне назвали самый любимый фильм времен СССР
В Кремле оценили шансы договориться о нерасширении НАТО
Таксист зарезал пассажира в Петербурге
В Москве женщину доставили в отдел полиции из-за спущенной маски
Путин назвал число агентов ЦРУ в правительстве в эпоху Ельцина
Медведева отказалась оправдываться за слова о тупых болельщиках
В США рассказали о проблемах с американскими FGM-148 Javelin на Украине
Кремль отказался снижать цену на газ для Греции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter