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Россияне назвали самый любимый фильм времен СССР

ВЦИОМ: самой любимой кинокартиной эпохи СССР среди россиян стала «Москва слезам не верит»

Кадр из фильма «Девчата»

Самым любимым фильмом времен СССР среди россиян стала мелодрама режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Это следует из результатов опроса, проведенного РБК совместно с ВЦИОМ.

Согласно исследованию, на втором и третьем месте оказались «Девчата» Юрия Чулюкина и комедия Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», соответственно. Четвертую позицию в рейтинге поделили между собой киноленты «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие». Пятерку замкнула картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» 1975 года выпуска. 82 процентов респондентов также ответили , что у них есть любимый фильм эпохи СССР.

Ранее россияне назвали героев и антигероев советского периода. Космонавт Юрий Гагарин возглавил список героев СССР, тогда как первое место в антирейтинге с большим отрывом занял Михаил Горбачев.

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Сергей Равин
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