Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол победил соотечественника Умара Саламова и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 декабря, в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Поединок в полутяжелой весовой категории продлился все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Биволу.

Защита титула суперчемпиона WBA стала второй для Бивола. чемпионским поясом организации он владеет с 207 года Сейчас на счету 30-летнего спортсмена 19 побед и ни одного поражения.

Саламов потерпел второе поражение в карьере. 27-летний боксер победил в 26 поединках.