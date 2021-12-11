В ДНР сообщили о двух погибших от сброшенного с БПЛА боеприпаса

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о двух погибших от взрыва боеприпаса, сброшенного в пятницу с БПЛА украинских силовиков в район остановки транспорта в Донецке. Его слова передает РИА Новости.

«В результате трагедии один военнослужащий погиб на месте, а второй защитник нашей республики, получивший ранения при взрыве, к большому сожалению, сегодня утром скончался в больнице. Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших героев», — заявил представитель ведомства.

Уточняется, что атака беспилотника типа «Октокоптер» произошла около остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты «Трудовская» Донецка. Подрыв боеприпаса произошел во время его обезвреживания. Один боец ДНР погиб на месте, второй получил ранения и был доставлен в больницу.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, как именно Донбасс собирается защищаться от украинских беспилотников. «Работа ведется, наша ПВО проходит определенную модернизацию. Наш ВПК тоже в этом плане работает», — сказал он.