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Осужденный за наркотики российский боксер выиграл первый профессиональный бой

Российский боксер Кушиташвили победил Грачева в первом бою на профессиональном ринге

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский боксер Георгий Кушиташвили провел первый бой на профессиональном ринге. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен встретился с Денисом Грачевым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге и выиграл поединок. В четвертом раунде бой был остановлен рефери, который зафиксировал победу Кущиташвили техническим нокаутом.

Кушиташвили был осужден на три года условно из-за преступления, связанного с наркотиками. По версии следствия, он и его друг Овик Оганнисян 2 февраля 2020-го приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки с кокаином, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии.

На кадрах с камер наблюдения видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили. Спортсмен полностью признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему.

Алексей Гусев
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