Боксер Лебедев порассуждал о возвращении в профессиональный спорт

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев заявил, что не хочет возвращаться в профессиональный спорт. Рассуждения россиянина приводит «Чемпионат.com».

По его словам, он уже однажды делал это и почувствовал свои физические кондиции. «Знаете, на какого-то Басту меня хватит. И на таких как он, на десять хватит. Но драться с себе подобными, уже не те рефлексы», — добавил Лебедев.

На счету Лебедева 32 победы и три поражения. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2019-го и проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей.

42-летнй россиянин владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.