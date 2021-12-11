Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Крылья Советов
2:0
Завершен
Рубин
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
ЦСКА
2:0
Завершен
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Ростов
1:4
Завершен
Урал
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Норвич Сити
0:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Спорт

Боксер Лебедев порассуждал о возвращении в профессиональный спорт

Боксер Лебедев о возвращении в профессиональный спорт: уже не те рефлексы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев заявил, что не хочет возвращаться в профессиональный спорт. Рассуждения россиянина приводит «Чемпионат.com».

По его словам, он уже однажды делал это и почувствовал свои физические кондиции. «Знаете, на какого-то Басту меня хватит. И на таких как он, на десять хватит. Но драться с себе подобными, уже не те рефлексы», — добавил Лебедев.

На счету Лебедева 32 победы и три поражения. Последний раз он выходил на ринг в декабре 2019-го и проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну единогласным решением судей.

42-летнй россиянин владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в новом году
Заявление Зеленского о референдуме по Донбассу назвали безответственным
На субсидирование льготной ипотеки в России выделили еще 5,5 миллиарда рублей
Боксер Лебедев порассуждал о возвращении в профессиональный спорт
В Москве рассказали о работе парковок в новогодние праздники
Ученые назвали необходимое для защиты от омикрона количество доз Pfizer
На Украине заявили об оказавшемся на грани катастрофы регионе
Сотрудника ДПС Подмосковья уволили из-за подозрения в незаконной охоте
Посол Украины разочаровался в новом канцлере Германии
Иммунолог назвал способ защититься от омикрон-штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter