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Допрос задержанных за драку в подземном переходе в Москве попал на видео

Следователи опубликовали видео с допросом участников драки в подземном переходе в Москве

Допрос участников драки в подземном переходе около станции метро «Комсомольская» в Москве попал на видео. Ролик был опубликован Telegram-каналом НТВ.

Отмечается, что нападавшими были трое приезжих из Кемеровской области 1995, 1996 и 1998 годов рождения. Молодые люди отказались раскрывать подробности случившегося.

Ранее в сети появилось видео самого инцидента. На кадрах видно, что несколько мужчин задирали мужчину и женщину. За них вступился прохожий, после чего на него напали. Ролик заканчивается тем, что пострадавший уходит из поля зрения камеры. Известно, что уголовное дело о драке в подземном переходе у станции метро «Комсомольская» в Москве было передано в Следственный комитет России (СКР).

Сергей Равин
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