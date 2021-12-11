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На Украине рассказали о неиспользованном шансе Зеленского в Донбассе

Депутат Рады Медведчук: Зеленский не использовал окно возможностей по кризису в Донбассе
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: РИА Новости

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук рассказал о неиспользованном шансе президента Украины Владимира Зеленского относительно кризиса в Донбассе, передает РИА Новости.

«Это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остается открытым. И, кстати, очень важно, что оно было открытым именно все эти два года, это важный элемент, потому что у Зеленского были все возможности, и он их не использовал», — сказал Медведчук. По его словам, действия украинского лидера могли привести к мирному решению ситуации в Донбассе и выполнению минских соглашений.

Депутат Рады напомнил, что в партии ранее представили план по урегулированию конфликта и добавил, что хотел бы встречи президентов России и Украины.

Ранее Зеленский заявил, что допускает создание отдельного формата прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу. По его словам, данное направление пользуется поддержкой со стороны США и других партнеров Киева.

Марина Совина
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