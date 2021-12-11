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Специалисты назвали самые опасные для сна позы

Терапевт Ранюшкин: опаснее всего спать на боку или на спине с подушкой под головой

Фото: Pixabay

Специалист по физическому развитию детей и взрослых, двигательный терапевт и инструктор соматического обучения Томаса Ханны Артем Ранюшкин назвал самые опасные позы для сна, сообщает URA.RU.

По словам Ранюшкина, опаснее всего спать на боку или на спине с подушкой под головой — это провоцирует перекос таза и сколиоз, изменение прикуса и способствует стачиванию зубов.

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«Самые популярные позы – на боку или на спине с подушкой под головой нежелательны для постоянного сна. Тело быстро "запоминает" удобное для него положение», — отметил эксперт. Во время сна на боку челюсть «съезжает» в сторону, и из-за этого стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, образуются «щелчки» в челюсти, добавил он.

Ранюшкин считает, что спать на спине без подушки тоже не стоит — так челюсть «проваливается». «Если же мы кладем на подушку только голову, то челюсть, наоборот, "выезжает" вперед. Со временем это положение фиксируется, из-за чего лицо и прикус меняются», — объяснил эксперт.

Врач резюмировал, что для безопасного сна нужна большая подушка, на которую нужно лечь спиной так, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове, а наклон тела был около 45 градусов.

Ранее консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Озерская объяснила, почему не стоит спать в одной комнате с включенным компьютером. По словам медика, опасность заключается в синем спектре света, который излучает монитор. Он заставляет организм человека считать, что сейчас день, негативно влияет на выработку гормона мелатонина, который нужен для засыпания и качественного сна, и может привести к сбою биологических часов.

Марина Совина
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