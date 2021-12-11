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США захотели усадить Россию и Украину за стол переговоров

Пресс-секретарь Псаки: США стремятся к дипломатическим дискуссиям по кризису на Украине
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: РИА Новости

США захотели усадить Россию и Украину за стол переговоров. Власти страны стремятся к дипломатическому взаимодействию относительно кризиса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга, пишет ТАСС.

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«Нашей целью по-прежнему остаются дипломатические дискуссии. Они могут проходить в различных форматах. Есть десятилетия прецедентов, существует множество форматов, в рамках которых они могут продолжаться», — ответила Псаки одному из журналистов. Он поинтересовался, можно ли, учитывая прошедший саммит, сказать, что, относительно кризиса на границе с Украиной, «мяч теперь на стороне Москвы».

Псаки отметила, что США не собираются вести переговоры о решении ситуации без ключевых игроков, вовлеченных в нее, будь то Украина или НАТО. «Очевидно, что все эти дипломатические усилия — координация с нашими европейскими партнерами, очень прямая беседа президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, — должны очень четко показать, какие серьезные и значительные экономические последствия повлечет за собой возможное вторжение на Украину», — выступила она.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенной видеосвязи, беседа длилась два часа. Наибольшее внимание в ходе общения лидеры уделили ситуации вокруг Украины. Они также обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Марина Совина
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