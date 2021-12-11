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Спорт

Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Россиянки заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Победу в гонке одержала сборная Швеции, на третьем месте финишировали французские спортсменки.

Завоеванное серебро стало для женской сборной России первой медалью в нынешнем сезоне в Кубке мира. До сегодняшнего старта ни в эстафете, ни в личных гонках россиянки не попадали на пьедестал почета.

Соревнования в Хохфильцене завершатся в воскресенье, 12 декабря. Следующий этап Кубка мира пройдет с 16 по 19 декабря в Анси (Франция).

Алексей Гусев
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