В Польше связали угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа с влиянием России

Угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу не противоречат интересам России, только Москва могла дать Минску соответствующий сигнал. Об этом пишет издание Biznes Alert.

В публикации говорится, что особенно остро угрозы Лукашенко прозвучали в ходе его интервью, которое он дал российскому журналисту Дмитрию Киселеву.

Отмечается, что угрозы Лукашенко могут быть претворены в жизнь, поскольку транзит газа не приносит бывшей советской республике большой доход. Для России же такой шаг Минска станет дополнительным аргументом в пользу диверсификации маршрутов поставки газа в ЕС и скорейшего запуска «Северного потока — 2», а также позволит наказать Польшу за антироссийскую риторику.

Ранее стало известно об ответных мерах Минска на новые санкции Запада. Так, белорусское правительство приняло решение о введении продовольственного эмбарго на широкий перечень товаров с 1 января 2022-го. Запрет на импорт введут в отношении ЕС и его государств-членов, США, Канады, Великобритании и ряда других стран.

В начале декабря новые санкции против Белоруссии ввели Евросоюз, США, Великобритания и Канада. Под ограничения со стороны Евросоюза попали 183 белорусских физлица и 26 организаций. Вашингтон и Лондон запретили своим гражданам и учреждениям сотрудничать с «Беларуськалием». Санкции Канады коснулись 24 физических и семи юридических лиц из Белоруссии.