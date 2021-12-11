Премьер Польши выдвинул России ультиматум

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул России ультиматум насчет ее дальнейших отношений с европейскими странами. Об этом он заявил в беседе с газетой La Repubblica, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас Москва исследует границы дозволенного и пытается разделить Европу. «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — отметил премьер.

Моравецкий также подчеркнул, что время уступок Москве закончилось. Он добавил, что Запад в лице Европы покажет свою слабость, если согласится на запуск газопровода «Северный поток-2», который должен стать «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой». Помимо этого, он призвал европейские страны дать в таком случае резкий ответ и ввести санкции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши планирует убедить нового канцлера ФРГ Олафа Шольца во вредности газопровода «Северный поток-2». Встреча двух политиков состоится 12 декабря в Варшаве.

