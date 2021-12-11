«Урал» разгромил «Ростов» и продлил серию без поражений в РПЛ до шести матчей

«Урал» на выезде обыграл «Ростов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 декабря, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Рамазан Гаджимурадов, еще по голу забили Арсен Адамов и Эрик Бикфалви. В составе ростовчан пенальти реализовал Дмитрий Полоз.

Разгромная победа позволила «Уралу» набрать 19 очков, команда находится на 11-й позиции. В активе ростовчан на одно очко меньше, клуб занимает 13-е место. Екатеринбургский клуб продлил серию без поражений в РПЛ до шести матчей подряд.

Оба клуба завершили выступление в первой части сезона. Чемпионат России возобновится в конце февраля следующего года.