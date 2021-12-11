Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Иван Ургант подколол Светлану Лободу за откровенный наряд

Иван Ургант об откровенном наряде Светланы Лободы: у вас видно трусы

Кадр: Вечерний Ургант / YouTube

Популярный телеведущий Иван Ургант подколол украинскую поп-певицу Светлану Лободу, которая пришла на съемки программы в откровенном наряде. Комментарий шоумена прозвучал в эфире передачи «Вечерний Ургант», отрывок доступен на YouTube.

39-летняя знаменитость пришла в студию Первого канала в черном жакете и юбке. «Вы понимаете, что у вас прозрачная юбка и видно трусы?» — спросил звезду Ургант. На реплику ведущего Лобода ответила, что вышла не в нижнем белье, а в шортах.

Артистка также призналась, что трое суток нормально не спала и приехала на съемки шоу практически сразу после самолета. Отмечается, что частые авиаперелеты поп-звезда вынуждена совершать из-за переезда в одну из стран Европы.

Ранее Иван Ургант высмеял решение Следственного комитета России (СКР) о проверке творчество российских музыкантов Noize MC и Оксимирона. Шоумен пошутил, что экспертам понадобится два-три года, чтобы полностью разобрать слова в треках исполнителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Сокуров назвал доносом просьбу властей Чечни проверить его спор с Путиным
Собянин сообщил о включении праздничного освещения в Москве
В США заявили о стоящих на пороге России американских истребителях
В Госдуме прокомментировали план по укреплению украинской границы
Каменные глыбы обрушились на железную дорогу в Сербии
В авиакомпании NordWind объяснили экстренную посадку самолета в Шереметьево
Устроившие драку в переходе в центре Москвы задержаны
Российский биатлонист отыграл 37 мест в гонке преследования на Кубке мира
Иван Ургант подколол Светлану Лободу за откровенный наряд
Новейший американский эсминец Zumwalt за девять миллиардов долларов проржавел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter