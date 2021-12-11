США запустили в Греции проект по борьбе с «российской дезинформацией»

Государственный департамент США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с «российской дезинформацией». Об этом сообщает РИА Новости.

На запуске инновационного обучения борьбе с дезинформацией выступил посол США в Афинах Джеффри Пайетт. По его словам, что DisinfoHacks финансируется Центром глобального взаимодействия Госдепартамента.

Пайетт заявил, что дезинформация стала одной из величайших проблем, с которыми сталкивается демократия. По его словам, масштабная российская дезинформационная кампания проводится с целью убедить общественность в том, что Киев представляет угрозу для Москвы. Также он добавил, что Россия якобы хочет доказать миру, что Украина «стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом».

«Эта дезинформация — часть кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения», — заявил он.

Пайетт добавил, что власти Греции смогли оценить влияние дезинформации за последние два года в связи с дебатами вокруг пандемии коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что запуск DisinfoHacks как нельзя более своевременный. Он назвал проект важным инструментом поддержки демократии, борьбы с коррупцией и защиты прав человека.

Ранее департамент национальной безопасности США заявил, что российские, китайские и иранские СМИ распространяют заведомо ложную информации о коронавирусной инфекции и вакцинах против нее.