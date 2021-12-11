Новейший американский эсминец Zumwalt за девять миллиардов долларов проржавел

Новейший американский эсминец Zumwalt одноименного типа, создание которого оценивается в девять миллиардов долларов, зашел в залив Сан-Диего проржавевшим, пишет The Drive.

«Футуристический военный корабль в последнее время выглядел не столь блестяще: некоторые из его радиопоглощающих плиток сильно обесцвечены, а полосы ржавчины покрывают его корпус», — пишет издание.

The Drive напоминает, что в залив Zumwalt, сданный в эксплуатацию пять лет назад, вернулся после продолжительных испытаний. Согласно изданию, экипаж данного высокотехнологичного корабля, работа которого предполагает высокую степень автоматизации, вдвое меньше, чем у меньшего по размеру эсминца типа Arleigh Burke, и это сказывается на способности моряков Zumwalt обслуживать корабль.

В публикации отмечается, что отношение к появлению ржавчины на корпусе военных судов у разнообразных комментаторов отличается. В частности, одни утверждают, что если корабль находится в активной эксплуатации, то небольшая коррозия не сказывается на выполняемых им задачах. Другие появление ржавчины на корпусе связывают с системными проблемами во флоте.

В ноябре обозреватель Джон Россомандо в американском издании 19FortyFive написал, что по текущему состоянию кораблей Военно-морские силы (ВМС) США напоминают мертвый Военно-морской флот (ВМФ) СССР. Автор заявил, что полосы ржавчины, которые он заметил на одном из кораблей в военно-морской базе Норфолк (штаб Атлантического флота США), символизировали упадок американских военно-морских верфей из-за десятилетий пренебрежения ими, нерационального расходования бюджетных средств и неадекватным использованием рабочей силы.

В том же месяце The Drive написало, что ВМС США перенесли оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами средней дальности. Американские моряки получат первый корабль с новым вооружением не раньше 2025 финансового года.