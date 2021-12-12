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Найден способ снизить смертность от коронавируса

Японские медики заявили, что молекула HLA-A24 поможет снизить смертность от коронавируса

Фото: Pexels.com

Медики Института физико-химических исследований в Японии нашли связь между генетикой и смертностью от коронавируса, результаты научной работы приводятся в Japan Times.

Объектом изучения исследователей стала молекула HLA-A24, которая есть примерно у 60 процентов японцев и 10-20 процентов европейцев.

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Ученые заявили, что содержащийся в ней компонент QYI может предупреждать иммунитет о наличии инородного элемента (вируса) в организме. Это, в свою очередь, помогает лучше справляться с заболеванием.

Эксперты считают, что подобный способ защиты действует и в случае других коронавирусных инфекций. По мнению специалистов, эти данные можно использовать при создании лекарств, вакцин от COVID-19, чтобы снизить распространение инфекции и смертность от нее. Исследование может помочь в разработке совершенно нового препарата против рака и заболеваний крови.

Ранее ученые британского Центра вирусных исследований MRC-Университета Глазго заявили, что мутация в гене OAS1 спасает некоторых людей от заражения коронавирусом.

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Алия Шарафутдинова
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