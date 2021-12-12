Дробыш оправдался за скандал с Киркоровым

Заслуженный артист России Виктор Дробыш заявил, что ему стыдно за слова, сказанные о народном артисте России, Украины и Молдавии Филиппе Киркорове. Продюсер оправдался за скандал 14-летней давности в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

«Наглый я был, это ужас. Я был не галантен. Умею шутить, но в этой ситуации я был озлобленный карлик. Непростительно грубый. Но повод был. Слава Богу, что я так выговорился, иначе бы действия какие-то предпринимал», — пояснил он телеведущей Лере Кудрявцевой.

По словам продюсера, свой поступок он считает похабным и резким. Дробыш также посетовал, что разбирательства принесли ему немало хлопот. Он сообщил, что извинился перед Киркоровым, но артист не принял извинений.

Ранее в сети появилось видео, на котором Дробыш высмеивает Киркорова, вспоминая, в частности, конфликт певца с журналисткой Ириной Ароян, явившейся в 2004 году на конференцию с ним в розовой кофточке, которая не понравилась артисту.

«Можно долго критиковать Филиппа Киркорова, но надо отдать должное, он как-то трусами за корягу зацепился, и как-то лет 40 или 50 он на эстраде и не уходит. Выдумывает что-то, постоянно находится в работе. Постоянно подтверждает свой профессионализм песнями, разборками, розовыми кофточками», — заявил продюсер на видеозаписи, опубликованной каналом «Муз-ТВ». В комментарии к посту Киркоров признался, что в этот момент Дробыш умер для него как человек.

